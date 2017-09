L'Estat calcula recuperar 14.275 milions d'euros dels 54.353 dels rescats bancaris

El Banc d'Espanya espera poder recuperar un total de 14.275 milions d'euros dels 54.353 que el FROB va aportar a diverses entitats bancàries des del maig del 2009 en concepte de rescat bancari. Així, segons va explicar en un comunicat aquest dijous, les entitats ja havien retornat 3.873 milions d'euros a 31 de desembre del 2016, mentre que veu recuperables 10.402 milions d'euros més després que Unicaja anunciés a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que tornaria íntegrament 604 milions d'euros d'ajudes.

Dels 3.873 milions d'euros retornats fins ara, 977 corresponen a Caixabank procedents de Banca Cívica, 800 milions d'euros d'una emissió de maig del 2010 de quotes participatives de Cajasur, 782 milions d´euros per la venda de la seva participació a Catalunya Banc, 783 milions d´euros per vendes en la participació a Nova Caixa Galicia, 407 milions d´euros d'Ibercaja i 124 milions d'euros de Liberbank.

El Banc d'Espanya preveu incrementar l'import recuperat amb la venda de participacions del FROB a BFA (Bankia). D'altra banda, respecte els avals concedits per l'Estat a les entitats per un import de 110.895 milions d'euros, actualment, després dels venciments de les corresponents emissions, es troben totalment cancel·lats.

Segons el Banc d'Espanya, no s'ha produït cap pèrdua per a l'Estat derivada d'aquests avals, havent percebut pels mateixos ingressos via comissions.

Perduts però no del tot

D'acord amb el balanç això és el que l'organisme que presideix Luis Linde dóna per perdut, almenys de moment. Però el Banc d'Espanya insisteix que encara el cost no està tancat, ja que falten operacions que poden fer ballar les xifres, principalment, la venda de les accions de l'Estat en Bankia.

«Quant a les ajudes públiques, des de maig de 2009, les compromeses en diverses formes de capital han ascendit a 54.353 milions d'euros aportats pel FROB. A data 31-12-16 s'havien recuperat 3.873 milions, import que s'incrementarà amb la venda de les participacions del FROB en BFA (Bankia) i BMN, i l'amortització de les obligacions obligatòriament convertibles de Banc CEISS per 604 milions d'euros. Incloent aquesta última operació, l'import recuperable en aquest apartat s'estima a la fi de 2016 en 10.402 milions d'euros», assenyala el comunicat sobre el balanç actualitzat, que suposa una actualització del balanç que l'organisme fa periòdicament. L'anterior era de setembre de 2016. I per a l'extens informe que es va publicar al juny sobre el paper del Banc d'Espanya en la crisi, s'usaven xifres a tancament de 2015, que ahir van quedar actualitzades.

Amb l'actualització, ha quedat reduït el capital que es considera recuperable. En el balanç al tancament de 2015, el Banc d'Espanya assenyalava a l'apartat de 12.198 milions d'euros, enfront dels 10.402 milions del tancament del 2016.

L'import recuperat en un any (3.466 milions), no va variar. La diferència del recuperable radica en les perspectives de valor de Bankia (passen de 9.734 milions en 2015 a 9.260 milions d´euros en 2016) i de BMN (cau de 1.453 a 538 milions).