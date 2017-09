Una desena d'empreses catalanes aplicaran el currículum cec per trobar personal

Una desena d'empreses catalanes, d'un total de 78 d'àmbit estatal, començaran a implantar aquesta tardor el currículum cec, és a dir, la selecció de personal que a la primera fase valora únicament els mèrits i les capacitats dels candidats en no mostrar dades com ara el nom, el sexe o la fotografia. Així ho va explicar la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, que no és partidària de regular aquest tipus de currículum perquè considera que s'ha de fer una «transformació» de la societat que no es pot produir amb obligacions, però ho veu com una bona eina per arribar a «la igualtat real». Per això, Montserrat va fer una crida a les empreses perquè s'hi sumin.

La ministra va explicar que els propers mesos es concretaran els protocols d'implementació d'aquest currículum cec en funció de la mida de l'empresa per garantir-ne el bon funcionament a qualsevol companyia independentment del nombre de treballadors que té. Montserrat també va explicar que sumar-se al currículum anònim és un mecanisme voluntari, tot defensant que cal que sigui una mesura «transformadora» per arribar a creure que es pot arribar a la «igualtat real», després de la jurídica.

Per a Montserrat, encara hi ha una «bretxa» per exemple, en qüestions salarials, i va defensar que poder potenciar el mèrit i les capacitats a les primeres fases de selecció de personal, tot i que sigui el directiu qui esculli entre els finalistes, ha de permetre modificar aquests comportaments i eliminar estereotips que provoquen desigualtats entre homes i dones.

La ministra també va destacar que actualment a l'estat espanyol hi ha més dones cotitzant que no pas homes. Per incentivar les empreses, el ministeri ja preveu distintius com són els segells d'empresa lliure de violència de gènere o un segell d'igualtat.