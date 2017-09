Grup Oller inicia amb els seus treballadors el 125è aniversari

El Grup Oller, especialista en la fabricació de taps de suro per a cava, champagnes i vi escumós, ha iniciat la celebració del seu 125è aniversari envoltat de tots els seus treballadors. El president de la companyia, Jaume Nadal, va dir que «des dels seus orígens, Oller és conscient que el client intern és l'actiu més important de l'empresa, per això s'ha volgut que, aquesta primera jornada de celebració, sigui amb tots els treballadors». La jornada va consistir en un desplaçament de tot l'equip d'Oller Cassà a la Cava Agustí Torelló Mata a Sant Sadurní, on van gaudir de varis maridatges de diferents vins i caves així com un passeig entre les vinyes que va acabar amb un dinar a l'aire lliure i una ampolla de cava expressament feta per Oller a títol commemoratiu. El 29 de setembre la celebració s'estendrà a organismes vitivinícoles productors de cava, champagnes i espumosos del món a qui se'ls ha convidat a un dinar servit pels germans Roca.