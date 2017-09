La compravenda d´habitatges s´estabilitza i recupera els nivells previs a la crisi econòmica

La compravenda d'habitatges ha superat la crisi econòmica una dècada després. Malgrat que les xifres de venda estan molt lluny encara dels 2.000 habitatges que es registraven el gener de 2007, ja es pot assegurar que el mercat s'ha estabilitzat entre els 800 i els mil pisos per mes. Es tracta de les mateixes xifres que es van donar abans del setembre de 2008, que marca l´inici de la crisi. Les comarques gironines es van situar en mínims entre el 2010 i el 2013, moment en el qual no es registraven ni 500 operacions al mes.

El director del Gabinet d'Estudis de pisos.com, Manuel Gandarias, sobre l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat publicada ahir per l'INE. Si l'estadística segueix en aquesta línia, és molt possible que la compravenda total de 2017 tanqui al voltant del mig milió d'habitatges venuts. Es tracta d'una xifra que, comparada amb els màxims aconseguits anys enrere, podria generar desànims. No obstant això, és una xifra raonable que simbolitza la fi als excessos i la sostenibilitat del sector.

Gandarias assenyala que «amb el repunt interanual de juliol recollit per l'Institut Nacional d'Estadística, ja són tres mesos seguits de creixements a dos dígits. Aquest increment va moderant-se, la qual cosa lluny de ser una mala notícia és un símptoma clar de normalització després del punt d'inflexió aconseguit a l'abril».

«L'habitatge lliure i de segona mà segueix estant al capdavant quant a volum d'operacions realitzades. L'obra nova va responent en la mesura que les noves promocions es van comercialitzant. La seva evolució és positiva, però la seva producció encara està per sota de l'estoc pendent d'habitatge usat en venda», assegura.

Segons l´INE, la compravenda d'habitatges creix al juliol en totes les comunitats autònomes, especialment a La Rioja, que registra una taxa del 70,5%, seguida de Castella-la Manxa i Madrid, amb un 28,5% i un 26,6, respectivament.

Segons l'Estadística de Transmissions de Dret de la Propietat (ETDP) publicada ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la compravenda d'habitatges nous i usats va augmentar en el conjunt del país un 16,8%, amb 38.841 operacions registrades.

Per comunitats, les que van presentar els menors increments en les taxes anuals del nombre de compravenda d'habitatges van ser Extremadura (2,3%), Galícia (5,0%) i Astúries, Castella i Lleó i País Basc, que coincideixen en una taxa del 8,5%.

Respecte al nombre total de finques transmeses inscrites en els registres de la propietat per cada 100.000 habitants, va aconseguir els seus valors més alts a La Rioja (710), Aragó (629) i Castella-la Manxa (534).

La Rioja (35,5%), Canàries (30,1%) i Principat d'Astúries (23,3%) registren les taxes de variació anuals més elevades, mentre que Navarra (-13,5%), País Basc (-5,6%) i Castella i Lleó (-0,5%) presenten les taxes anuals més baixes.

Tenint en compte la compravenda d'habitatges registrats, les comunitats amb major nombre de transmissions per cada 100.000 habitants van ser la Comunitat Valenciana (145), Balears (144), Catalunya i Madrid (ambdues amb 121).



Un dels millors moments

Per a Beatriz Toribio, responsable d'Estudis de fotocasa, «el sector immobiliari viu un dels seus millors moments després del fort ajust que ha viscut. Les perspectives són molt bones a mitjà termini, ja que el creixement és sostenible i s'està consolidant, encara que a diferents ritmes segons les zones», assegura.

Prova d'això és que les comunitats autònomes on es registra un major nombre d'operacions de compravenda són Andalusia, Catalunya i Madrid, zones on -segons l'índex Immobiliari Fotocasa- els preus es mouen entre el 4 i l'11%.

«La recuperació del mercat immobiliari és una realitat, però no és homogènia si bé cada vegada són més les províncies que registren increments en les compravendes i en els preus», explica la responsable d'Estudis de Fotocasa.es. «La millora de la situació econòmica, de l'ocupació i la consolidació del finançament són les raons que expliquen que aquest sector hagi tornat a prendre força», afegeix.

«Però aquesta recuperació serà lenta i moderada perquè el sector tendeix cap a la seva normalització» i per això ens trobem amb descensos en el nombre d'operacions de compravendes, com el que registren a escala mensual les dades de l'INE publicades ahir.