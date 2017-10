Lufthansa compra la major part d'Air Berlin per 210 milions d'euros

El grup Lufthansa ha decidit comprar per 210 milions d'euros la major part d'Air Berlin, companyia que s'havia declarat insolvent a mitjans d'agost i en què invertirà 1.500 milions d'euros. Air Berlin va informar que ha acordat la venda a Lufthansa de la seva filial de vols regionals LGW (Luftfahrtgesellschaft Walter), l'aerolínia austríaca de vols de vacances Niki i uns altres 20 avions per 210 milions d'euros.

La venda de parts de la companyia garanteix que es mantindran tots els llocs de treball a Niki i LGW, uns 1.200 llocs de treball, i que s'obren perspectives per a milers d'empleats d'Air Berlin. L'operació encara ha de ser aprovada pels creditors d'Air Berlin, per l'interventor del procediment d'insolvència i per les autoritats europees de defensa de la competència a Brussel·les.

Air Berlin, que té una flota de 134 avions i des del 25 de setembre negociava en exclusiva amb Lufthansa i EasyJet, segueix a la superfície en aquests moments amb un crèdit estatal de 150 milions d'euros, que ara preveu poder tornar. També va dir que encara negocia amb la companyia britànica de vols de baix cost, que ha presentat una oferta per part de la flota d'Air Berlin. En cas que s'arribi a un acord amb EasyJet, també s'obren perspectives de nous llocs de treball per a més treballadors.

El conseller delegat d'Air Berlin, Thomas Winkelmann, va assenyalar que s'ha fet «un gran pas» i que una gran part dels treballadors tindrà oportunitats de treball, però que per a això és necessari que la Comissió Europea (CE) aprovi la transacció.

Els empleats d'Air Berlin hauran de sol·licitar ser contractats per Eurowings, filial de Lufthansa, i se'ls reconeixerà els anys treballats a Air Berlin, tot i que encara no se sap què passarà amb el pagament de les pensions que correspon a l'empresa, va explicar un portaveu de Lufthansa.



Període d'entre 6 i 9 mesos

El president del grup Lufthansa, Carsten Spohr, havia informat anteriorment que la primera companyia aèria d'Alemanya es faria amb la major part d'Air Berlin amb l'adquisició de 81 avions i 3.000 empleats per una inversió d'uns 1.500 milions d'euros. El traspàs dels avions i els empleats durarà entre sis i nou mesos. Lufthansa acaba de signar un nou conveni col·lectiu amb els seus pilots, que serà vàlid fins al mes de juny de 2022. L'acord preveu augments salarials i una retallada de costos de personal de cabina del 15%.