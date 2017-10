Borrell declara com a testimoni en l'afer contra l'excúpula d'Abengoa

L'exministre d'Obres Públiques Josep Borrell declararà dijous que ve com a testimoni en el judici contra l'excúpula de la multinacional Abengoa per les indemnitzacions a l'expresident de la companyia Felipe Benjumea i el seu exconseller delegat, Manuel Sánchez Ortega, després del seu cessament. Borrell ja va testificar davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela al juny de 2016, durant la instrucció del cas, en qualitat d'integrant de la comissió de nomenaments i retribucions, si bé va al·legar que no va estar present a la reunió del consell d'administració que finalment va aprovar aquests pagaments. En aquella ocasió, l'exministre va explicar a la sala que no va poder assistir a la trobada del 23 de setembre de 2015 en trobar-se a Barcelona en la presentació d'un dels seus llibres, raó per la qual va delegar el seu vot en un conseller.