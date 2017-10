Gas Natural ven el seu negoci a Itàlia per 1.020 milions de ?

La multinacional espanyola Gas Natural Fenosa va signar la venda del seu negoci a Itàlia a Edison, filial del grup francès EDF, i a 2i Rete Gas, controlada pels fons F2i i Ardian, per un total de 1.020 milions d'euros, una operació que li suposarà plusvàlues per import de 190 milions. Gas Natural espera que el tancament d'aquestes transaccions es produeixi entre desembre d'aquest any i març de 2018.

El passat 4 d'octubre es va donar a conèixer que Gas Natural havia autoritzat la venda del seu negoci a Itàlia, encara que la signatura de l'operació es va donar a conèixer ahir.

Gas Natural ha venut a 2i Rete Gas el 100% de la seva participació a Nedgia, la companyia de distribució de gas de Gas Natural a Itàlia, així com la venda del 100% de Gas Natural Itàlia, l'empresa que presta serveis corporatius a les activitats de Gas Natural Fenosa a Itàlia. En el cas de 2i Rete Gas, l'import global de l'operació puja a 727 milions d'euros, mentre que Edison abonarà un total de 293 milions.