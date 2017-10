13 milions de persones en risc de pobresa

Gairebé 13 milions de persones, el 27,9% de la població, es trobaven en risc de pobresa o exclusió social a 2016 (345.000 persones menys que el 2015), però la pobresa ha augmentat en general, ja que hi ha col·lectius que no milloren , segons l'últim informe de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa (EAPN). El VII Informe Anual sobre el Risc de Pobresa i Exclusió Social 2017 té en compte els ingressos familiars, les mancances materials i la baixa intensitat de l'ocupació. A Espanya, un total de 12.989.405 persones estan en risc de pobresa, és a dir, compleixen amb almenys un dels tres requisits: tenir ingressos inferiors a 684 euros (una persona) i 1.700 (una família de 5 membres), patir mancances materials greus (retard pagament habitatge, no tenir vacances, TV o telèfon) i baixa intensitat en l'ocupació (un treball de menys de 2 hores). Un milió de persones es troben en la pitjor situació econòmica i social possible, ja que pateixen els tres factors (el 2,1% de la població). Les persones adultes joves (16-29 anys) tenen la taxa més alta, amb un 37,60%, (36,4% el 2015), seguida de la infància, amb un 31,7% (33,4%); la més baixa, els majors de 65 anys, amb un 14,4% (13,7% el 2015). Les persones que viuen en llars amb menors tenen taxes de fins a 30 punts percentuals més elevades que les d'aquelles que viuen en llars compostos només per adults.