Condemnen a presó la cúpula de la CAM per falsejar els comptes

La secció quarta de l'Audiència Nacional va condemnar a presó a quatre exdirectius de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) per delicte societari continuat de falsedat comptable i delicte de falsedat en la informació als inversors.

Segons la sentència, els quatre directius són responsables d'haver realitzat conductes «tendents a distorsionar els comptes i balanços de l'entitat» consistents en reflectir beneficis en lloc de pèrdues per «intentar amagar o almenys maquillar» la greu crisi econòmica i financera de l'entitat, que va acabar amb la intervenció del Banc d'Espanya i posterior compra per part del Sabadell.

El tribunal considera que haurien contribuït a vulnerar el principi d'imatge fidel de la CAM i condemna a 3 anys de presó pel delicte societari continuat de falsedat comptable el exdirectors generals, Roberto López Abad i Maria Dolores Amorós.

A l'exdirector general de Planificació i Control Teófilo Sogorb li imposa quatre anys de presó per delicte societari continuat de falsedat comptable, tres anys, i delicte de falsedat en la informació als inversors, un any.

L'Audiència Nacional responsabilitza Teófilo Sogorb de l'enviament des de la CAM a la CNMV d'informació falsa sobre resultats positius intermedis per a ser publicada com a fet rellevant. Per aquest motiu se'l condemna també pel delicte de falsedat en la informació comptable als inversors.

Respecte a l'exdirector general d'Inversions i Riscos Francisco José Martínez García, la sala li imposa dos anys, nou mesos i un dia pel delicte societari continuat de falsedat comptable.

Els altres quatre directius acusats, entre ells l'expresident Modesto Crespo, van ser absolts per l'Audiència Nacional dels delictes de falsejament continuat dels comptes, estafa agreujada, apropiació indeguda agreujada, administració deslleial i falsedat documental formulats per les acusacions. Al costat de Crespo estaven acusats l'exdirector general de Recursos Humans Vicente Soriano i els exdirectius Juan Luis Sabater i Salvador Ochoa.

El tribunal també ha acordat absoldre de les reclamacions dineràries que se'ls formulaven la Fundació de la Comunitat Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo (Fundació CAM) Banc Sabadell S.A. i Caixa d'Assegurances Reunides, Companyia d'Assegurances i Reassegurances S.A. (CASER). El tribunal recorda que no poden declarar-se responsabilitats civils derivades de conductes delictives si no han estat provades.



Beneficis en lloc de pèrdues

La sentència, de 310 fulls, considera provat que els quatre condemnats són responsables de reflectir en els estats financers de l'entitat una situació econòmica de beneficis en lloc de les pèrdues que realment estava generant l'entitat .

L'Audiència Nacional confirma així que el compte de resultats que varen presentar durant el primer trimestre del 2011 al Banc d'Espanya reflectia un benefici de 39,7 milions d'euros. Aquesta situació no es corresponia la realitat econòmica de la CAM que, a data 30 de juny de 2011, reflectia 1.136 milions d'euros de pèrdues i una ràtio de morositat del 19%, segons les dades preparades pel FROB després de la intervenció de l'entitat.

La sala indica que les modificacions varen ser un dels motius rellevants per a la intervenció de la entitat, «pels riscos que suposava aquesta situació per al sistema financer en el seu conjunt, a part de la contravenció del principi de seguretat jurídic-comptable que això implicava».