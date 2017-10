Espanya demanarà nous mecanismes a la UE per frenar la crisi dels preus alimentaris

Espanya demanarà «nous mecanismes» per frenar la crisi de preus alimentaris i la volatilitat dels mercats en la propera reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC), ha manifestat avui la ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, Isabel García Tejerina. La ministra es va referir a la «inestabilitat dels mercats» dijous passat, durant la clausura de l'acte commemoratiu del Dia Mundial de l'Alimentació, organitzat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de la Universitat Politècnica de Madrid. Tejerina va assenyalar que en la propera reforma de la política agrària Comuna (PAC), la negociació de la qual començarà en uns mesos, Espanya defensarà el manteniment d'una «xarxa de seguretat» per a l'agricultor o ramader, per ser «imprescindible» per propiciar l'equilibri entre oferta i demanda. En la revisió de la PAC tindrà un major «protagonisme» la gestió de riscos, segons Tejerina, qui, en aquest context, ha defensat les assegurances agràries.



«Gana zero»

La ministra va participar en una jornada amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació, que celebra el 16 d'octubre l'Organització de l'ONU per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) i que aquest any ha estat marcat per l'increment del nombre de persones que passen gana al món. García Tejerina ha plantejat que és possible aconseguir la «gana zero» (repte marcat per l'ONU per 2030) si hi ha una «inversió en seguretat alimentària i desenvolupament rural». Va afirmar que Espanya està compromesa amb aquest objectiu i ha detallat mesurades com el foment d'un «canvi en el model de consum» per reduir el volum d'aliments que acaben en les escombraries.

També ha dit que s'actualitza l'estratègia nacional per reduir el desaprofitament alimentari, de cara al període comprès entre 2017 i 2020. I ha citat la lluita contra el canvi climàtic, que afecta més a països com els de el Mediterrani, així com mesurades per assumir els desafiaments de la migració i l'atenció a les polítiques comercials.



Objectius de l'ONU

La Unió Europea (UE) i Espanya, segons García Tejerina, contribueixen també als objectius de l'ONU donant «preferència» en les importacions a països més necessitats, «obrint la porta» als seus productes agrícoles amb iniciatives com la "Everything but Arms" (en anglès tot menys les armes), mitjançant avantatges duaners. A més, la ministra va repassar les dades de comerç exterior, en el context de subministrament d'aliments, segons els quals Espanya és una «potència exportadora» agroalimentària, la quarta de la UE i l'octava mundial.



Gestió d'incendis

D'altra banda, el dimarts passat, en la sessió de control al Govern, la ministra Tejerina va assegurar avui que Espanya és el país europeu millor preparat per lluitar contra els incendis forestals, i va reclamar que es posi l'accent de la crítica «en el qual pren, no en el qual extingeix», en referència a les crítiques rebudes per la gestió dels focs de Galícia.



Fons de solidaritat

Tejerina ha avançat que Espanya i Portugal estan treballant conjuntament per activar el Fons de Solidaritat Europeu amb l'objectiu de compensar als damnificats pels incendis forestals que han assotat amb virulència els dos països. Va fer aquestes declaracions durant el debat d'una interpel·lació del Grup Socialista sobre la política en matèria de prevenció d'incendis.