La FOEG aposta per la transformació digital

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) va celebrar, dimarts passat, una trobada destinada a ajudar els empresaris gironins a saber com afrontar la transformació digital, un canvi que la patronal considera «clau» per al futur d'aquests negocis, ja que «permet accedir a mercats més grans». L'acte va anar a càrrec de l'expert en l'entorn digital i professor de The Valley Digital Business School Ricard Bonastre, el qual va parlar de l'evolució dels negocis en l'entorn digital, de les estratègies que han de seguir els empresaris per poder adaptar els seus negocis a aquest entorn que s'està imposant i de com poden tenir un domini de les tendències digitals en un entorn competitiu. També va explicar que la transformació digital comporta una nova forma de treballar en la qual és molt important que s'impliqui tota l'organització de l'empresa. Per la seva part, el president de la patronal gironina, Ernest Plana, va destacar que conèixer l'entorn digital és «clau» per poder prendre decisions, per millorar els diferents processos i, en general, la productivitat, i ser encara més competitives. L'acte, al qual hi van assistir una vintena d'empresaris gironins de diferents sectors, es va dur a terme en el context d'unes trobades organitzades per la patronal, l'hotel Double Tree by Hilton de Girona i La Caixa.