Adell veu en el creixement la millor solució a l´excés de deute

El catedràtic d'Economia de l'Empresa de la Universitat de Barcelona i vicepresident de Foment del Treball, Ramon Adell, va desgranar ahir els reptes i les amenaces que haurà de superar l'economia dels països europeus a mitjà termini, com ara l'envelliment de la població, la destrucció de llocs de treball per l'efecte de l'aplicació de noves tecnologies o l'increment dels costos energètics, però també va llançar algunes propostes per pal·liar-ne l'efecte negatiu, com per exemple la planificació, l'aposta per la qualitat i l'excel·lència i la gestió de la formació i el talent. Adell, que a banda del vessant acadèmic també participa en consells d'administració i d'assessorament de diverses empreses, va ser el ponent de la dotzena edició dels Debats d'Economia a Begur, que promouen la Cambra de Comerç de Palamós i l'Ajuntament, amb el suport de Banc Sabadell. La jornada va aplegar mig centenar d'assistents a l'Hotel Aiguaclara de Begur. En la conferència, titulada Reflexions econòmiques més enllà del soroll del dia a dia, Adell no va obviar el gran problema original de la recessió, el del sobreendeutament, i entre les tres sortides possibles –les quitances, la generació d'inflació per rebaixar el pes del deute i el creixement–, va apostar decididament per la tercera.