La venda de cotxes de segona mà augmenta un 17% a Girona a l’abril

El mercat automobilístic gironí va tancar el mes d’abril amb 3.046 operacions de compravenda de turismes de segona mà, un 17,8% més que l’any passat i un 23,4% més que el gener del 2022, segons dades de la consultora MSI per a les patronals del sector Ganvam i Faconauto. Part d’aquest important augment es podria explicar per Setmana Santa, ja que tant l’any passat com el 2022 la festivitat va ser a l’abril i, per tant, va haver-hi menys dies de comercialització que aquest 2024.

Tanmateix, no tot l’augment de les operacions de vehicles de segona mà a Girona s’explica per l’efecte que té Setmana Santa, ja que en l’acumulat de l’any les xifres d’aquest mes d’abril han aconseguit revertir la situació. Després de tancar el primer trimestre amb una caiguda del 5%, els quatre primers mesos de l’any registren una pujada del 2,6%, amb 11.550 operacions.

A Catalunya, les vendes de turismes i tot terrenys al mercat d’ocasió registren una pujada del 25,6% durant el mes d’abril fins a assolir les 24.599 unitats. A l’acumulat de l’any, també es registren xifres positives amb un increment del 9,5% i 93.820 unitats.

Pel que fa a nivell estatal, les vendes de turismes i tot terrenys d’entre un i tres anys s’ha disparat un 85,6% el mes passat. Aquesta tirada dels seminous ha impulsat les operacions amb turismes usats un 34,7%. D’aquesta manera, des de començament d’any el mercat de segona mà acumula una pujada del 10,7%, fins a situar-se a les 672.866 unitats.

Les patronals del sector atribueixen aquest creixement de les operacions amb seminous, principalment, a l’entrada en vigor de la General Safety Regulation de la Unió Europea, per la qual tots els vehicles nous venuts a partir del juliol han d’incorporar sistemes avançats d’assistència a la conducció. «Així l’entrada en vigor d’aquesta normativa impulsa la renovació de les gammes i genera un estoc elevat de models emmarcats en l’anterior regulació a què els distribuïdors donen sortida a preus assequibles», expliquen en un comunicat.

"N’és una prova que aquests seminous van passar de les 8.931 unitats a l’abril de l’any passat a les 16.575 registrades durant el mes passat, representant el 9% del mercat", asseguren. D’aquesta manera, els usats entre un i tres anys són els que acumulen el percentatge més elevat de creixement des de començament d’exercici, amb una pujada del 35,7% fins a l’abril.

Pel que fa al tipus de combustible, les operacions amb vehicles usats dièsel -que van representar el 53,8% de les operacions fins a l’abril- inverteixen la tendència a la baixa de mesos anteriors i pugen un 6,1% al primer quadrimestre. Els de gasolina, per la seva banda, augmenten més d’un 10% des de començament d’any, amb un total de 247.993 unitats venudes. Pel que fa a les operacions amb turismes elèctrics purs de segona mà, aquestes es van mantenir a l’alça, amb un augment de gairebé el 57% respecte al primer quadrimestre de l’any passat, fins a situar-se a les 5.533 unitats venudes, fet que suposa el 0,8% del mercat total. A més, les vendes d’híbrids endollables d’ocasió augmenten gairebé un 76%, fins a comptabilitzar un total de 8.521 unitats des de començament d’any.