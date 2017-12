Una inversió de 60 euros pot contribuir a millorar l´estalvi energètic a la llar

Diversos veïns de Vic van assistir ahir a una de les sessions pràctiques que imparteix l'àrea d'Habitatge de l'Ajuntament per donar eines als ciutadans i ajudar-los a reduir els consums energètics i ser més eficients. Durant la sessió, un dels tècnics experts va mostrar als veïns quines són les millors opcions per canviar les bombetes antigues per leds, va col·locar un aparell a l'endoll per apagar la caldera quan l'usuari no és a casa i va instal·lar uns materials a les portes que eviten que hi hagi corrent d'aire i aïllen la llar. Gemma Sànchez, tècnica del programa, va apuntar que amb una inversió mitjana que pot rondar els 60 euros, l'usuari ja pot augmentar l'eficiència energètica de la seva llar i notar-ho a la factura. També existeixen altres mesures, com els canvis de companyia i els ajustos en les tarifes. Enric Sala, veí de Vic, va explicar que ha pogut reduir la factura elèctrica a la meitat.

Un altre dels aspectes que té incidència en l'estalvi d'energia és el tipus de potència contractada pels usuaris; ajustar-la a les necessitats reals de consum ajuda a abaratir la factura de la llum. Els tècnics de l'Ajuntament de Vic també comproven si l'abonat té dret al bo social, «perquè ens trobem que moltes vegades des de la companyia no s'informa».