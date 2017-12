Les pimes espanyoles cobren tard el 12% de les seves factures

Un estudi de Sage estableix que les pimes espanyoles reben tard el pagament del 12 per cent de les factures que generen, quelcom que econòmicament suposa 27.000 milions d'euros. La dada espanyola se situa lleugerament per sobre de la mitjana dels països analitzats (10%), i la pèrdua global s'estima en més d'un bilió de dòlars.

Un altre dels problemes que es posa de manifest en l'estudi és el dels deutes incobrables. Del percentatge total de factures de les pimes el pagament de les quals es retarda, el 8% es declaren com a incobrables. Aquesta situació genera inestabilitat en el desenvolupament del negoci i suposa conseqüències que afecten tot el teixit empresarial. Segons es desprèn de l'estudi, en el cas de les pimes espanyoles el retard en el pagament de les factures afecta principalment les inversions (19%), el pagament d'extres a la plantilla (23%) i el pagament a proveïdors (17%); un cercle viciós que afecta el conjunt de l'economia.

A nivell global, les petites i mitjanes empreses es continuen mostrant reticents a sol·licitar als seus clients el pagament de les seves factures en el termini estipulat. El principal obstacle que troben les empreses per no mostrar-se més estrictes és que no volen fer malbé la relació amb els seus clients. En el cas d'Espanya, el 37% de les pimes assenyala aquest factor com el principal aspecte que els frena a l'hora de reclamar.