La gironina Med Playa inverteix 6,7 milions en millores en dos hotels

Coincidint amb el 50è aniversari, Med Playa inverteix aquest hivern 6,7 milions d'euros en reformes a dos dels hotels que té a Catalunya: l'hotel Calypso (Salou) i l'aparthotel Sant Eloi (Tossa de Mar). En el conjunt de l'Estat, la cadena hotelera incorpora l'hotel Agir (Benidorm, Alacant), en règim de lloguer, i cessa en la gestió de l'hotel Villasol (Benalmádena, Màlaga) un cop finalitzat el contracte i després que el propietari l'hagi assumida directament; i el proper mes de gener iniciarà reformes en els hotels Riudor i Río Park de Benidorm.

Pel que fa a l'hotel Calypso, les inversions (5.322.650,28 euros) aniran destinades a la reforma total de 276 habitacions amb l'objectiu de modernitzar-les a través de la geometria, la il·luminació i el color, i a millores en zones comunes. L'hotel, situat al centre de Salou, es troba molt a prop de Port Aventura i de la platja Capellans i la cala Llenguadetes; acull turisme de família i parelles, així com clients que volen gaudir de les múltiples activitats d'oci que es poden realitzar a Salou i del complet programa «tot inclòs». A l'aparthotel Sant Eloi, la inversió (1.356.960,04 euros) es destinarà a la reforma de 38 habitacions i de les zones de piscines, jocs i esbarjo, en què es donarà prioritat a les activitats infantils. Es durà a terme un projecte d'oci aquàtic amb dues zones lúdiques amb jocs específics per a edats diferents, amb l'objectiu d'afavorir el turisme familiar en aquest establiment que combina apartaments, estudis i habitacions dobles i que es troba dins d'un bosc, a Tossa de Mar, prop del mar. L'hotel Agir, incorporat a la cadena al novembre, és a tocar de la platja de Llevant, molt a prop del centre històric de Benidorm, té 4 estrelles i consta de 76 habitacions adreçades a client adult. Med Playa és una cadena hotelera amb seus a Girona i a Benidorm (Alacant) especialitzada en la gestió d'establiments turístics situats a la costa. Fundada el 1967 a la Costa Brava, la seva expansió es va iniciar per Benidorm i va continuar per la Costa del Sol, Salou i el Maresme amb la compra de diversos hotels ja construïts, entre ells l'històric hotel Pez Espada de Torremolinos (Màlaga). El grup va assolir una facturació de més de 83 milions el 2016.