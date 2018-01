Alerten que la incertesa sobre el Brexit afecta les inversions al Regne Unit

La manca de claredat sobre la sortida de Gran Bretanya de la Unió Europea és un impediment per a les inversions al Regne Unit, segons va establir un bloc del personal del Banc d'Anglaterra. Un estudi de la crisi financera va revelar que les empreses que experimenten una major incertesa registren posteriorment menys inversions, mentre que les empreses que viuen una menor incertesa tenen tendència a invertir més, una circumstància que comporta una diferència que és «estadísticament significativa» entre els dos grups.

Els responsables de polítiques del Banc d'Anglaterra van assegurar en el seu últim informe d'inflació que la incertesa sobre l'acord final per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea està afectant la demanda interna, ja que només falten alguns mesos per a la data del divorci i encara no se sap si realment s'aconseguirà un acord.

«La incertesa torna a ser el centre d'atenció», van explicar els autors de la publicació al bloc, Marko Melolinna i Srdan Tatomir. «La dinàmica de la inversió es pot veure afectada negativament», va afegir. Els investigadors també van modelar la inversió a nivell d'empreses individuals i van descobrir que la incertesa és una variable significativa en el seu resultat.

La primera ministra britànica, Theresa May, té previst retirar Gran Bretanya de la UE al març de 2019, quelcom que augmentarà la pressió sobre les dues parts per arribar a un acord sobre el seu divorci i establir almenys un esbós de la seva futura relació comercial.