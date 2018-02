L'índex Dow Jones registra la pitjor caiguda en punts de la seva història

Un corredor de borsa parla per telèfon en plena caiguda

Wall Street va tancar amb fortes pèrdues i el Dow Jones, el principal indicador del mercat,va caure 1.175,73 punts, fins a les 24.342,62 unitats, la caiguda més gran en punts que es registra en la història centenària d'aquest indicador borsari, que va començar aquest any amb gairebé 25.000 punts, 5.000 més dels que tenia just un any abans.

El Dow Jones va caure un 4,6% i va arrossegar en la caiguda un altre índex, el Nasdaq 100, que va tancar la sessió per sota dels 7.000 punts, amb un descens del 3,91%. L'índex industrial americà va arribar durant la sessió fins als 25.521 punts i va tancar en els 24.345, després d'haver caigut fins als 23.976 a mitja sessió.

La caiguda ja va començar divendres, després que es donés a conèixer la dada d'ocupació nord-americana. Una dada que sembla haver desencadenat el temors dels inversors a que comporti un augment de la inflació més alt del previst. Cal recordar que els salaris han experimentat l'augment més important des del 2009.

En el que portem d'any, el Dow Jones s'ha anotat 11 rècords, l'S&P 500 catorze i l'índex del Nasdaq tretze. Els tres principals indicadors del mercat van conquerir les seves més recents marques històriques el passat 26 de gener. Ja des de divendres els analistes consideraven que aquests avenços eren ja insostenibles, el que justifica les caigudes més recents, tot i que insisteixen que res indica que hi hagi el risc d'una recessió a l'horitzó.

Al contrari, prop del 80% de les firmes incloses a l'S&P 500 que han donat a conèixer els seus resultats trimestrals en els últims dies han aportat uns beneficis que superen les expectatives.

Cap dels sectors es va salvar. Els que més van perdre van ser el de salut (-4,30%), l'industrial (-4,04%) i el financer (-4,01%). Però també va destacar la caiguda del sector energètic (-3,75%) i la del tecnològic (-3,71%). Tampoc va avançar cap de les firmes incloses al Dow Jones, i la que menys va perdre va ser Apple, un 2,50%.