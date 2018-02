El jutge redacta la liquidació i el tancament definitiu d'Unipost

El titular del jutjat mercantil número 7, Raúl García Orejudo, ja està redactant l'auto de liquidació de l'empresa Unipost, que es troba en concurs de creditors des del juliol del 2017, segons han confirmat fonts del jutjat. L'administrador concursal designat pel jutjat mercantil, Jausas, ha sol·licitat aquest dilluns a primera hora l'obertura de la fase de liquidació d'Unipost després de no haver rebut cap oferta «raonable» per construir un projecte de viabilitat per a la companyia. La liquidació suposarà el tancament de l'empresa i l'acomiadament de les 2.000 persones en plantilla que queden actualment en l'empresa. El nombre de treballadors afectats a Catalunya se situa en 529 empleats dispersats en diferents localitats catalanes com Barcelona, Girona, Figueres, Valls i d'altres, segons van assegurar fonts sindicals.

El sindicat Comisions Obreres (CCOO) recorda que des de fa anys ve denunciat públicament i davant els tribunals «les males pràctiques» de la direcció d'Unipost per mala gestió i per no haver plantejat un pla estratègic real que ha acabat amb una retallada continuada de la plantilla de treballadors des de l'any 2011.