El Govern crearà nous impostos per obtenir 2.100 milions per a pensions

El Govern espanyol ha enviat a Brussel·les l'actualització del Programa d'Estabilitat 2018-2021, en el qual li comunica la previsió de pujar les pensions un 1,6% aquest any i un 1,5% el següent. Per tal de sufragar aquest increment, plantejarà dins del Pacte de Toledo la necessitat d'adoptar «noves figures tributàries», com el nou impost a les grans tecnològiques, que permetrà incrementar la recaptació prevista en 600 milions d'euros el 2018 i en 1.500 milions addicionals el 2019.

«Les previsions per als anys 2018 i 2019 incorporen l'impacte de noves figures tributàries, plantejades en el marc del Pacte de Toledo, que permetran compensar el cost de les mesures a adoptar en matèria de pensions, incrementant la recaptació prevista en 600 milions d'euros el 2018 i en 1.500 milions addicionals el 2019», es pot llegir en el nou programa d'estabilitat remès per l'executiu a Brussel·les dilluns passat.

El document també informa la Comissió Europea que si s'aproven els Pressupostos de l'Estat, entraran en vigor les mesures en matèria salarial i d'ocupació pública pactades pel Govern i els sindicats per al període 2018-2020 -que contempla un alça d'entre el 6,1% i el 8,79%-, la rebaixa de l'IRPF en els trams de renda més baixos i la puja de les pensions.

Aquest creixement passa per una pujada de les pensions mínimes a l'entorn del 3% durant el 2018, un increment de quatre punts percentuals de la base reguladora de les pensions de viduïtat i la revaloració durant el 2018 i 2019 de totes les pensions, un 1,6% i un 1,5%, respectivament.

L'increment de les pensions per sobre del previst en el projecte de pressupostos suposa un cost addicional de 1.522 milions d'euros, segons quantifica el Govern en el document remès a Brussel·les.

Per sufragar aquesta pujada addicional, l'executiu plantejarà l'adopció de «noves figures tributàries» en línia amb les iniciatives enquadrades en la cooperació tributària europea, que permetran incrementar la recaptació en 600 milions d'euros el 2018 i en 1.500 milions addicionals el 2019.

En particular, planteja la creació aquest mateix any d'un nou impost sobre determinats serveis digitals que seguirà els principis recollits en la proposta de directiva presentada per la Comissió Europea el passat 21 de març. Segons l'executiu, l'objectiu d'aquest impost és «superar les deficiències» dels sistemes fiscals actuals i aconseguir que les grans empreses de l'economia digital tributin allà on es crea el valor afegit.

Les noves figures tributàries aportaran un import addicional d'entorn de 2.100 milions d'euros, inferior als al voltant de 3.300 milions d'euros que suposarà el cost de la pujada, i se sumaran a un nou crèdit de l'Estat superior als 15.000 milions d'euros.