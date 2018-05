Com demanar cita prèvia per fer la declaració de la renda

Com demanar cita prèvia per fer la declaració de la renda

A l'hora de fer la declaració de la Renda, l'Agència Tributària ofereix la possibilitat de poder confeccionar i realitzar tots els tràmits amb l'ajuda dels tècnics. Tots aquells contribuents que, en comptes de fer-ho per mètodes telemàtics, prefereixin realitzar de manera presencial a les oficines la seva declaració de la renda poden sol·licitar la seva cita prèvia a partir del 8 de maig i fins al proper 29 de juny. La campanya de la renda finalitzarà el dilluns 2 de juliol.



Des del 4 d'abril està disponible el termini per sol·licitar la cita prèvia del pla 'Li truquem', per la qual el contribuent rebrà atenció telefònica en el dia acordat. El servei permetrà concertar el dia i l'hora a través de diferents vies: Internet, la 'app' de l'Agència Tributària, el telèfon automàtic 901 12 12 24 i els números d'atenció personal: 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (de dilluns a divendres de 9 a 19 h). "Si no voleu utilitzar el pla 'Li truquem' i desitgeu que l'Agència Tributària li confeccioni i presenti la seva renda en la mateixa trucada, utilitzeu des del 4 d'abril els telèfons 901 200 345 o 91.535 68 13 (de dilluns a divendres, de 9 a 21 hores) ", recorda l'Agència Tributària a la seva pàgina web.

L'inici de l'atenció presencial a les oficines de l'Agència Tributària començarà el 10 de maig i conclourà el 29 de juny, dies abans que s'acabi l'actual campanya de la renda. El 27 de juny és l'últim dia per presentar declaracions amb domiciliació bancària.



Cita prèvia Renda per telèfon i Internet

-Per Internet, a través del web habilitat de forma específica per l'Agència Tributària.

-Mitjançant els telèfons 901 22 33 44 i 91 553 00 71, disponibles de dilluns a divendres en horari de 9 a 19 h.

La cita prèvia pot servir, a més de per confeccionar la declaració a aquells contribuents que prefereixin fer-la amb aquesta assistència presencial, perquè els que vulguin modificar o confirmar els seus esborranys de declaració, puguin fer-ho també emprant aquests serveis.



Requisits per demanar cita de la declaració de la Renda

Poden sol·licitar cita prèvia els contribuents que estiguin en les següents situacions:

-Rendiments del treball superiors a 65.000 euros

-Rendiments del capital mobiliari superiors a 15.000 euros

-Rendiments del capital immobiliari amb el límit d'1 bé immoble amb 1 contracte de lloguer

-Guanys i pèrdues patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte (IIC, fons d'inversió i premis), subvencions (excepte d'activitats econòmiques) i transmissió d'habitatge habitual amb exempció total.

-Rendiments d'activitats empresarials en mòduls (amb les seves subvencions). Resta de guanys i pèrdues patrimonials (transmissió d'immobles inclosa l'habitatge habitual amb exempció parcial per reinversió, accions o altres béns) amb el límit conjunt de 2 operacions.



Documentació a presentar

-DNI original del titular que acudeix a la cita i fotocòpia del DNI de tots els qui apareguin en la declaració.

Autorització signada per altres declarants i la seva fotocòpia del DNI per presentar la declaració en nom seu.

-Si es rep l'atenció telefònica, s'haurà de tenir el número de referència del contribuent.

-Nombre IBAN del compte bancari del contribuent.

-Referències cadastrals de tots els immobles de la seva propietat o en els qual visqui de lloguer o en altres circumstàncies.