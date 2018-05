L'ICF va finançar 1.195 empreses per 643,8 milions el 2017, un 13% més

L'Institut Català de Finances (ICF) va finançar durant l'any passat 1.195 empreses per un import de 643,8 milions d'euros, la qual cosa suposa un 13% més respecte al 2016, encara que el nombre d'operacions de préstec i/o avals ha estat un 12% inferior (1.916 enfront de 2.169).

El conseller delegat de l'entitat propietat de la Generalitat, Josep-Ramon Sanromà, va explicar que el nombre d'operacions s'ha reduït perquè s'ha reactivat la concessió de crèdits a empreses per part dels bancs privats gràcies a la política expansiva del Banc Central Europeu (BCE).

Va assenyalar que està canviant el perfil d'empreses que busquen finançament a través de l'ICF, ja que les pimes poden accedir al crèdit a través dels seus bancs tradicionals, mentre que l'entitat pública està augmentant les operacions amb 'start-ups' i projectes d'innovació.

Dels 643,8 milions destinats a finançament el 2017, la majoria corresponen a préstecs (455,4 milions); 50,2 milions, a avals, i altres 138,2 milions es van destinar a avals i garanties a través d'Avalis.

De l'activitat crediticia destaquen 244 milions de la línia ICF Crèdit per finançar inversions a pimes en condicions de mercat; 52 milions de la línia per finançar projectes d'indústria 4.0; 10 milions de préstecs cofinançats amb el Fons Europeu per al Desenvolupament Regional (Feder), i set milions per a projectes d'economia social, cultura i primer sector amb suport de la Generalitat.



Més de 20 MEUR en capital risc

Quant a l'activitat en capital de risc, l'ICF ha compromès 22,4 milions d'euros en fons de capital de risc que inverteixen en empreses catalanes de nova creació o pimes en creixement, un 10% més que l'any anterior.

Actualment, l'entitat participa en 31 instruments de capital de risc, en els quals hi ha compromesos 157 milions d'euros en total.

Així mateix, l'entitat gestiona dos fons propis -Capital Expansió i Capital MAB-, que el 2017 van invertir en quatre empreses per 3,6 milions, i també disposa d'una línia de coinversión amb inversors privats per startups mitjançant préstecs participatius -2,5 milions per 16 startups el 2017.

L'ICF ha tancat l'exercici 2017 amb un resultat net de 15,1 milions d'euros, que es destinaran íntegrament a reserves.

Aquest resultat suposa un increment del 54% respecte a l'any anterior, la qual cosa Sanromà va atribuir al fet d'haver alliberat provisions per morositat, ja que va assegurar que les operacions se segueixen atorgant amb marges similars als anys anteriors.

Sanromà va destacar que l'entitat ha millorat de forma significativa la morositat, passant del 12,2% en 2015 al 9,5% l'any passat.

Per altra banda, Josep-Ramon Sanromà ha explicat que el 155 els ha afectat «poc». «Només en que ens hem de coordinar un cop a la setmana en una conferència de setmana», va dir.