RENDA 2017 | A partir d'avui es pot demanar cita prèvia

Comença el període per demanar cita prèvia per a la declaració de la renda.

Comença el període per demanar cita prèvia per a la declaració de la renda. Europa Press.

Els contribuents poden sol·licitar des d'aquest dimarts de manera prèvia el servei d'atenció presencial de l'Agència Tributària (AEAT) per a la confecció i presentació de la declaració de la Renda 2017 a les oficines, que comença aquest dijous, que se suma a la presentació telemàtica i per telèfon que es pot fer des del passat 4 d'abril.

D'aquesta manera, els contribuents podran ser atesos des d'aquest dijous de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària i altres administracions col·laboradores, per modificar i confirmar l'esborrany de la declaració i per confeccionar i presentar la liquidació de l'IRPF.

La Campanya de la Renda del 2017 va arrencar el passat 4 d'abril per a la presentació de les declaracions per Internet i per telèfon i per sol·licitar cita prèvia per al nou pla 'El Truquem', pel qual l'Agència Tributària (AEAT) truca als contribuents per confeccionar la seva declaració, així com per fer-les a través de la nova app, una de les principals novetats de la campanya.



Renda 2017: Com demanar cita prèvia

Les cites prèvies, tant per a l'atenció telefònica com per assistir a les oficines, podran sol·licitar-se a través de 'www.agenciatributaria.com' o en els telèfons: 901 22 33 44 - 915 53 00 71 - 901 12 12 24 - 915 35 73 26 i les cites es facilitaran cada 15 minuts entre les 9:00 hores i les 20:30 hores. El telèfon d'informació sobre la Renda atendrà els contribuents de dilluns a divendres de 9:00 hores a 19:00 hores i serà el 901 33 55 33 - 915 54 87 70.

Fins divendres passat s'havien registrat més de 4,7 milions de declaracions presentades i l'Agència Tributària havia retornat més de 1.900 milions d'euros a més de tres milions de contribuents, segons han informat a Europa Press fonts de l'Agència Tributària.

Els contribuents han tingut aquest any des del passat 15 de març la possibilitat de, si així ho desitgen, presentar la seva declaració des del primer dia a través de 'Renda Web', l'eina universal que ofereix l'Agència per a la gestió de totes les declaracions de Renda, amb independència del canal de confecció i presentació (nova app, telèfon, pàgina web de l'Agència i oficines).

En les declaracions a ingressar, si s'opta per fer el pagament mitjançant domiciliació bancària, el termini de presentació serà fins al 27 de juny, mentre que el 29 de juny finalitza la sol·licitud prèvia per a totes les vies. El termini de presentació de les declaracions de la Campanya de la Renda 2017 finalitza el proper 2 de juliol, tant per a les declaracions a ingressar com per aquelles amb resultat a retornar.



L'app i el pla «El truquem», les principals novetats

L'app, una de les principals novetats de l'AEAT, es pot descarregar des del passat 15 de març en els 'markets' d'Apple i Android, i permet sol·licitar i emmagatzemar el nombre de referència i consultar les dades fiscals.

En concret, l'AEAT estima que l'aplicació es podrà descarregar en més de 44 milions de telèfons mòbils i que prop de 4,85 milions de contribuents podran presentar la seva declaració en un sol clic en el cas de les declaracions més senzilles.

L'altra gran novetat de la Campanya de la Renda 2017 és l'anomenat Pla 'El truquem', a través del qual els qui ho desitgin poden rebre una trucada de l'Agència Tributària per presentar la declaració de la renda.

A més de les novetats de l'app i el Pla 'El Truquem', aquest any l'AEAT ha eliminat els enviaments postals dels esborranys (declaracions amb càlculs), així com els missatges SMS amb el número de referència, per la qual cosa per obtenir-la cal emplenar el DNI i la seva data de caducitat, a més de la casella 450 de la Renda 2016 i podrà consultar-se a través de l'app o Internet.