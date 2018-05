El BCE sanciona el Banc Sabadell amb 1,6 MEUR per la compra d'accions

El Banc Central Europeu ha imposat una sanció d'1,6 milions d'euros al Banc Sabadell per un «incompliment continuat» dels requeriments sobre els seus fons propis. La multa s'ha imposat perquè el Sabadell va recomprar accions pròpies entre el gener del 2014 i el 7 de novembre del 2016 sense el previ permís de l'autoritat de supervisió bancària. L'expedient de la sanció va començar a finals del 2016 i al novembre de l'any passat es va confirmar la decisió, però el BCE no l'ha fet pública fins aquest dimarts. La multa ja està pagada per part de l'entitat financera, que va recórrer la sanció.