Les cooperatives preveuen una caiguda de l'11% en la fruita de pinyol enguany

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) preveu un descens de l'11,31% en la producció de fruita de pinyol (préssec, paraguaià, pavia, nectarina, albercoc i pruna), com a conseqüència d'incidències meteorològiques que es venen produint des de principis d'any i que han impedit un bon quallat dels fruits i han afectat el rendiment de l'arbre, així com també per les pedregades de les darreres setmanes.

Segons la previsió de la FCAC, la producció serà d'unes 510.278 tones, respecte a les 575.359 de la campanya anterior. Després d'una campanya rècord de producció, com va ser la passada, les cooperatives confien que el descens de la producció d'enguany pugui afavorir una certa recuperació dels preus en el mercat en comparació a les darreres campanyes, que han estat marcades per uns preus baixos en origen.



Caiguda també a Espanya

Aquest descens també es donaria en el conjunt de l'estat espanyol, on es preveu una davallada del 9% i que la producció de fruita de pinyol se situï en unes 1.802.709 tones, en relació amb les 1.980.203 tones de la campanya 2017, segons les cooperatives. La mateixa tendència a la baixa es produiria en grans països productors com és el cas d'Itàlia i França, mentre que l'únic estat on es preveu un increment és Grècia.