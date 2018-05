«La dona ha anat agafant més protagonisme en el món digital»

Natural de Sant Sebastià però establerta a la ciutat de Madrid, als seus 37 anys Amaia Navas s'ha convertit en la Country Manager d'Internet Media Services (IMS) a Europa, una companyia líder en comunicacions i màrqueting digital.

Entre les seves tasques, s'encarrega de les operacions i negoci publicitari de la xarxa Snapchat a Espanya, Portugal, Itàlia i Polònia.



Els noms més coneguts en el sector tecnològic i digital són d'homes: Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg. En quin lloc es troben les dones?

Sí que és veritat que les grans empreses tecnològiques han estat fundades per homes però, dins d'aquestes companyies hi ha moltes dones en càrrecs directius. Per exemple, a Espanya les country managers de Google, Twitter i Facebook són dones. A les dones només ens falta fer un pas més i arribar a fundar i a crear una empresa tecnològica. Encara hi ha molt de recorregut per fer però ja s'han fet molts passos, sobretot en aquest sector.

Les noves tecnologies agraden a tothom. El món digital ajuda a augmentar la presència de la dona en el sector?

Sí, està ajudant molt juntament amb un canvi cultural. Fa vint anys, internet no existia de la manera que el coneixem avui en dia i la part tecnològica estava més encarada a l'enginyeria i el desenvolupament. El sector ha anat evolucionant. El món digital no està cenyit únicament a l'àmbit tecnològic i de desenvolupament, sinó que també inclou una part de serveis molt important i una àrea comercial on la dona ha anat agafant més protagonisme.

Per què va decidir dedicar-se a aquest sector?

Quan vaig acabar els meus estudis de màrqueting i direcció d'empreses, les companyies digitals encara estaven començant. Per casualitats de la vida vaig començar a treballar en l'entorn digital, vaig veure que era el futur i vaig tenir la sort de començar a treballar en una empresa 100% digital.

I com ha arribat a ser Country Manager d'IMS a Europa?

Ha estat una evolució d'anar treballant en diferents empreses locals i multinacionals, tenint l'oportunitat també de conèixer molta gent en l'àmbit de networking. La vida m'ha donat la sort de ser-hi en el moment adequat i poder demostrar que professionalment aportava a les empreses el que estaven buscant. Vaig començar a treballar en el primer cercador de parla espanyola i vaig liderar el portal d'ocupació trabajos.com. Després em van trucar de Yahoo, on vaig estar treballant gairebé cinc anys com a directora de comptes i a Yahoo Estudis. Aquí va ser el pas de la revolució social de Facebook i Twitter. Vaig formar part de Twitter, on vaig abordar la relació amb els mitjans de comunicació esportius i la seva estratègia de comunicació. Vaig tenir l'oportunitat de treballar amb el Grup Prisa i vaig liderar l'estratègia de vídeo de tot el grup i liderava la comercialització del canal de música Vevo a Espanya. I el passat estiu vaig desembarcar a l'empresa Internet Media Services (IMS).

Creu que per ser dona ha tingut més dificultats a l'hora de fer-se un lloc en aquest sector?

La veritat és que em sento una afortunada perquè mai m'he sentit desplaçada o discriminada, o he sentit que tenia menys oportunitats per ser una dona. He tingut més barreres per l'edat, per ser jove, que per ser dona. Mai he patit aquesta part que sé que existeix.

Viatja per tot Europa per feina. Difícil de compaginar vida laboral i familiar?

No tinc responsabilitats familiars i això fa que la conciliació sigui més senzilla. Sí que és veritat que en un futur m'agradaria ser mare i, per la feina que tinc, serà difícil poder mantenir l'equilibri entre la família i el meu treball. Però l'empresa on treballo dona moltes facilitats.

Les noves tecnologies poden ajudar a compaginar feina i casa?

Efectivament, a les empreses que som 100% digitals es pot treballar des de qualsevol lloc. La tecnologia és una part molt important a l'hora de poder aconseguir en un futur aquesta conciliació que ens agradaria tenir a tots, no només a les mares sinó també als pares.

Sobre què parlarà en la seva ponència a l'eWoman que celebra Diari de Girona el pròxim 24 de maig?

Parlaré de la meva trajectòria. El títol de la ponència és No deixis de somiar perquè és un lema que m'ha acompanyat sempre al llarg de la vida. La meva carrera laboral no va començar el primer dia de feina, sinó que va començar molt abans. Amb els anys, m'he adonat que els valors que m'han transmès a casa meva des de petita, de perseguir sempre els meus somnis, m'han permès arribar fins on soc ara. També vull traslladar la meva passió per la vida i pel que faig.

La jornada eWoman té com a objectiu servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de les dones dins l'entorn digital i tecnològic. Què falta per normalitzar els èxits d'una dona?

Que les mateixes dones ens donem suport a nosaltres mateixes, que no ens deixem influenciar pel que pensen els altres. Hem de lluitar pels nostres somnis. El que falta és una evolució natural del món empresarial i de la societat en general i, sobretot, un canvi de mentalitat en molts aspectes.