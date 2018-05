El Port de Barcelona s'erigeix com el «hub» per a la Xina

El Port de Barcelona va participar ahir a la fira «Transport Logistics China 2018», on es va erigir com el hub logístic més avançat del sud d'Europa per a les empreses xineses. Representants de l'enclavament portuari, de l'Ajuntament de Barcelona i de l'oficina d'Acció a Xangai van exposar davant de 25 organitzacions els avantatges de la plataforma logística per arribar a 400 milions de consumidors en menys de 48 hores. El cap d'Estratègia del Port, Jordi Torrent, va destacar que la ciutat representa la principal àrea industrial i de consum del Mediterrani i del sud d'Europa amb més de cinc milions d'habitants, té clústers industrials i un hub logístic «únic», integrat pel Port, l'aeroport, la ZAL i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Torrent també va assenyalar «l'elevada freqüència dels serveis marítims, l'excel·lent temps de trànsit amb Àsia -fins a cinc dies inferior als dels ports del nord d'Europa- i els competitius costos d'emmagatzematge, transport i distribució».