L'OPEP podria decidir augmentar la producció de cru al juny

L'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) podria decidir augmentar la producció de petroli en la propera reunió de juny a causa de les preocupacions sobre el subministrament iranià i veneçolà, i després que Washington avisés que el repunt del preu del cru podria arribar molt lluny. L'OPEP i altres països no pertanyents al grup de productors, com Rússia, van acordar reduir la producció de l'«or negre» en al voltant de 1,8 milions de barrils al dia fins a finals de 2018 amb l'objectiu de reduir l'excés d'oferta mundial i apuntalar el preu del cru.

No obstant això, l'excés d'inventaris s'ha acostat ja a l'objectiu de l'OPEP i el preu s'ha accelerat en les darreres setmanes fins a aconseguir la cota dels 80 dòlars per barril, un nivell que no s'observava des de 2014.

«Totes les opcions estan sobre la taula», va assegurar una font de l'OPEP. Alhora, una altra font va dir que el grup de productors i aliats podrien optar per relaxar l'alt compliment rècord de l'acord de contenció de l'oferta.