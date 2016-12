Lloret i Llançà pessiguen part d'un cinquè premi, el 22259

El primer dels cinquens premis de la Rifa de Nadal ha estat per al 22259 i ha estat molt repartit arreu de l´Estat. A les comarques gironines s'ha venut una sèrie a Llançà i un dècim a Lloret de Mar.



Una sèrie a Llançà

L'administració de loteria El cavallet d'or de Llançà (Girona) ha venut per finestreta, Internet i l'aplicació mòbil Tu Lotero una sèrie del cinquè premi 22.259, premiat aquest dijous amb 60.000 euros en la Rifa Extraordinària de Nadal, ha explicat a Europa Press el responsable de la administració, Albert Farjas.

Farjas ha afirmat que aquest cinquè premi que ell ha venut estarà molt repartit ja que els dècims s'han venut entre veïns del poble però també a més persones de fora que els han reservat pel web.

Aquesta administració situada prop de l'església del poble, que fa uns anys va repartir un tercer premi del Niño, és la primera vegada que reparteix un premi de Nadal: "Estic molt content, fa anys que l'estem buscant. Fa molta il·lusió perquè la qüestió és que sigui un premi repartit".

També ha explicat que aquest matí a Llançà s'acosta molta gent i creuen que un veí a qui li ha tocat s'ha acostat al matí, però no ho ha dit. Havien repartir un tercer del Niño l'any 2000.

Un dècim a Lloret de Mar

Un estanc de la localitat gironina de Lloret de Mar ha repartit un dècim --6.000 euros-- del cinquè premi 22259 de la Loteria de Nadal, dotat amb 60.000 euros per sèrie.

En declaracions a Europa Press, la propietària de l'establiment, Maria Riera, ha explicat que el dècim s'ha venut per terminal, per la qual cosa encara no saben qui n'ha estat l'afortunat.

"Fa 50 anys que venc loteria i mai no havia venut un premi d'aquesta categoria", ha celebrat contenta la propietària del local, situat al carrer de Venècia número 12 de Lloret.



22259, primer cinquè premi de la Loteria de Nadal

El número 22.259 ha resultat premiat amb un dels vuit cinquens premis de la Loteria de Nadal, dotat amb 60.000 euros per sèrie.

Aquest cinquè també ha estat molt repartit en un centenar de localitats de províncies d'Almeria, Lleó, Biscaia, Madrid, Alacant, Astúries, Barcelona, Ceuta, Múrcia, València, Pontevedra, Barcelona, A Corunya, Màlaga, Santa Cruz de Tenerife, Àlaba, Badajoz, Balears, Burgos, Càceres, Cadis, Cantàbria, Ciudad Real, Còrdova, Conca, Girona, Granada, Guipúscoa, Las Palmas, Lugo, Palència, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valladolid i Saragossa.

El número ha estat cantat a les 10.15 hores en el sisè filferro de la tercera taula.

La Loteria de Nadal reparteix aquest dijous 22 de desembre 2.310 milions d'euros en premis, i els premiats amb el Grossa rebran 400.000 euros al dècim, amb 660 milions d'euros a repartir amb aquest premi principal.

Des de 2014, Loteries i Apostes de l'Estat (LAE) permet cobrar el mateix dia els premis de la Loteria de Nadal, a partir de la tarda-nit del dijous 22 de desembre.