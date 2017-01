La intel·ligència dels EUA confirma la ingerència russa en les eleccions

n El director de la Intel·ligència Nacional (DNI) dels EUA, James Clapper, va reafirmar que Rússia va dur a terme ciberatacs per intentar interferir en les eleccions presidencials de novembre i va avançar que la setmana que ve es publicarà un document amb informació desclassificada. Clapper va comparèixer en una audiència al Comitè de Serveis Armats del Senat sobre aquests ciberatacs atribuïts a Rússia i l'objectiu va ser, segons la intel·ligència nord-americana, ajudar el republicà Donald Trump a guanyar les eleccions presidencials.

Rússia ha negat la seva implicació i Trump, ara president electe, també ha posat en dubte les conclusions de l'agència d'espionatge dels EUA.

Segons va destacar Clapper durant l'audiència, la comunitat d'intel·ligència sosté ara «amb més fermesa» que a l'octubre, quan va divulgar les seves primeres conclusions, que Rússia va voler interferir en les eleccions no només amb ciberatacs, sinó amb una estratègia «multifacètica» que va incloure també propaganda i desinformació.

El cap de la DNI no va entrar a valorar si la ingerència russa va influir en el resultat de les eleccions, guanyades per Trump per davant de la seva rival demòcrata, Hillary Clinton, i tampoc va dir si les accions russes van ser un «acte de guerra» en ser preguntat pels senadors.

Clapper, el subsecretari de Defensa per a Intel·ligència, Marcel Lettre, i el director de l'Agència de Seguretat Nacional (NSA), Mike Rogers, van entregar una declaració conjunta al comitè en la qual afirmen que Rússia és un «actor cibernètic» que representa una «amenaça important» per al Govern i la infraestructura militar, diplomàtica i comercial dels EUA.

En un altre ordre de coses, el Govern dels EUA traslladarà abans del 20 de gener a l'Aràbia Saudita quatre presos que estan internats a la base naval de Guantánamo (Cuba) malgrat l'oposició manifestada pel president electe, Donald Trump.