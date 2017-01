Trillo afirma que l'estiu passat ja va demanar tornar al Consell d'Estat

n L'ambaixador d'Espanya al Regne Unit, Federico Trillo, va assegurar que l'estiu passat ja va demanar al llavors ministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, deixar l'ambaixada de Londres per tornar a ocupar el seu lloc com a lletrat al Consell d'Estat. L'exministre de Defensa va recordar que va acabar el seu mandat com a ambaixador al maig de l'any passat i ja va plantejar la seva tornada a Espanya tant a Margallo, quan el Govern estava en funcions, «que em va oferir altres possibilitats», com a l'actual titular d'Exteriors, Alfonso Dastis. «Torno al Consell d'Estat que és la meva carrera, i sobre el meu futur ja decidiré jo», va destacar. Pel que fa al dictamen, va assegurar que no ha pogut llegir-lo sencer «ni tampoc el que ha fet amb tan mala fe i tanta manipulació la notícia», i va lamentar que s'estigui intentant «confondre», ja que «el que s'ha publicat és rotundament fals».