El Parlament veneçolà declara l'«abandonament del càrrec» per part de Maduro

n L'Assemblea Nacional, de majoria opositora, va declarar l'«abandonament del càrrec» per part del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i va demanar una sortida electoral a la crisi perquè «sigui el poble el que s'expressi a través del vot». «Manifestem que l'única forma de resoldre els greus problemes que afecten el país és tornar el poder al poble de Veneçuela i, per tant, convocar la celebració d'eleccions lliures i plurals», va assenyalar l'acord aprovat amb el vot dels 106 parlamentaris de l'oposició. La majoria de la Cambra considera que la gestió de Maduro està al marge de les funcions constitucionals de la presidència i el responsabilitzen de la «greu ruptura de l'ordre constitucional», de violació de drets humans i de la «devastació de les bases econòmiques i socials» de la nació.

Per part seva, el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela va assegurar que l'Assemblea Nacional no té facultat per destituir el cap d'Estat. El TSJ va invocar una sentència publicada el passat 15 de novembre en la que va ordenar als diputats «abstenir-se de continuar el procediment de declaratoria de responsabilitat política contra el President de la República», quelcom que sembla que s'hagi de produir.