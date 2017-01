El Govern aclareix que no vol apujar el copagament de medicines als pensionistes

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, va aclarir que a l'agenda del PP no està previst l'increment del copagament de medicaments als pensionistes, mentre l'oposició li va exigir que doni explicacions sobre els seus plans en aquesta matèria. La ministra va afirmar dilluns que vol «ajustar» el copagament farmacèutic per als jubilats que cobren pensions més altes, en el tram de renda que va dels 18.000 als 100.000 euros, tot i que ahir va aclarir que revisar els actuals trams no vol dir incrementar el copagament de les rendes més altes, sinó «potser que els baixi als que tenen menys».

«No hem d'alarmar els pensionistes i per això vull tranquil·litzar-los», va insistir la ministra, que va dir que amb aquestes declaracions no està «reculant» perquè, tal com va comentar, va dir el mateix en la seva compareixença al Congrés i en altres ocasions. De fet, el 2 de gener Montserrat va assegurar que portaria al proper Consell Interterritorial de Salut la revisió del copagament farmacèutic per als pensionistes que tinguin una renda en aquesta franja per fer-lo «més just» i «equitatiu».

Actualment, els pensionistes que perceben menys de 18.000 euros a l'any tenen un límit de copagament de 8 euros mensuals; els que compten amb rendes anuals de més de 18.000 i fins a 100.000 euros tenen un límit de 18 euros, i per als de més de 100.000 el límit és de 62 euros al mes.

La ministra va explicar que està disposada a estudiar-ho en el tram d'entre 18.000 i 100.000 euros i va assenyalar que per prendre una decisió escoltarà els experts de dins i fora del Ministeri, a més dels grups parlamentaris. Amb el resultat de l'informe, que encara no s'ha començat a elaborar, «decidirem» en funció del consens, va assegurar.

En aquest sentit, el president del PP Basc i exministre de Sanitat Alfonso Alonso va assegurar que modificar els trams del copagament farmacèutic «ni està a l'agenda ni és una prioritat del Govern espanyol», encara que va assenyalar que actualment els trams són molt amplis i poden estudiar-se.

«Ara hi ha un copagament amb límits que es va establir el 2012 i que no tenia una finalitat recaptatòria, sinó donar valor als medicaments i evitar el consum irresponsable. Ara, els trams són molt amplis i poden estudiar-se», va assenyalar Alonso. «La ministra de Sanitat ja ha dit que no hi ha previsió actualment d'una reforma d'aquests trams, que per ara no s'augmentarà el nivell de copagament entre els pensionistes. No està a l'agenda del Govern ni és una prioritat», va afegir.

La explicacions de Montserrat no van acontentar l'oposició, i el PSOE, que dilluns va demanar la seva compareixença al Congrés, li va exigir «una miqueta de rigor» amb aquest assumpte i va acusar-la d'estar «intranquil·litzant els pensionistes».

Els grups parlamentaris de Units Podem i ERC també van sol·licitar una reunió de la Diputació Permanent del Congrés perquè acordi la compareixença de la ministra de Sanitat i expliqui la seva proposta sobre aquesta matèria.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, es va mostrar en contra d'apujar el copagament als pensionistes amb rendes més altes i va criticar el criteri que, segons el seu parer, té Montserrat sobre el que és una pensió alta.



Crítiques de les autonomies

La ministra va rebre crítiques, a més, d'alguns governs autonòmics com el català, que li ba retreure que generi «intranquil·litat» per voler llançar «un globus sonda»; del basc, que va lamentar que el Govern anunciï possibles canvis en el copagament en els mitjans de comunicació i no en el Consell Interterritorial; o l'andalús, que es va negar «en rotund» a un possible increment.

CCOO va demanar a Montserrat «menys improvisació», mentre que la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP) va considerar que no és just que s'incrementi un impost que grava la malaltia i afecta especialment els sectors socials amb menys ingressos, mentre es mantenen les exempcions fiscals a les grans fortunes.

El Defensor del Pacient, en una missiva dirigida a la ministra, li va dir que «llança la pedra i amaga la mà, per veure com la ciutadania respon» i li va demanar que dimiteixi per la seva «falta de coneixement dels assumptes» sanitaris. Des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) es va exigir una revisió «a fons» del sistema «que el faci veritablement progressiu».