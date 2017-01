Cinc anys de presó per a un professor per gravar les seves alumnes nues

n El professor que impartia classes particulars a Almeria i va gravar imatges i vídeos en què apareixien diverses de les seves alumnes nues, va acceptar penes que sumen 5 anys i mig de presó per un delicte continuat d'abús sexual i altres sis delictes contra la integritat moral. J.J.G.G., qui es dedicava professionalment a fer classes particulars de matemàtiques i altres matèries en una localitat d'Almeria, va mostrar la seva conformitat amb aquestes penes després que el fiscal rebaixés la seva petició inicial de 32 anys i 3 mesos de presó. Gràcies a la reforma del Codi Penal, els delictes d'elaboració de material pornogràfic infantil dels que era acusat han estat substituïts per delictes contra la integritat moral. D'aquesta manera, J.J.G.G. ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals i sis mesos més per cada un dels sis delictes contra la integritat moral.