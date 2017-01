Detenen un home a Olot per formar part d'una xarxa de tràfic d'armes

La Policia Nacional va arrestar a Biscaia, Girona i Cantàbria cinc persones com a integrants d'una organització criminal dedicada al tràfic d'armes i va confiscar més de 8.000 armes de guerra preparades per a la seva venda en el mercat negre a grups terroristes i de delinqüència organitzada. Les detencions d'aquests quatre homes i una dona es van produir a Olot, Liendo (Cantàbria), Galdakao i Getxo (Biscaia), i en aquest darrer municipi es va trobar un sofisticat taller per a la manipulació i reactivació d'aquestes armes.

Aquest grup de delinqüents, que era molt actiu, comprava legalment armes de guerra inutilitzades que posteriorment reactivaven i posaven a la venda per a la seva adquisició pel crim organitzat o organitzacions terroristes.

Aquesta operació va tenir el seu origen en el seguiment policial dut a terme de les armes utilitzades per un terrorista en l'atemptat contra el Museu Jueu de Brussel·les el 24 de maig de 2014, en què van morir quatre persones pels trets d'un ciutadà de nacionalitat francesa i d'origen algerià. Segons la Policia, per tal de no aixecar sospites, els integrants del grup criminal adquirien les armes usant una empresa legal dedicada a vendre material esportiu.