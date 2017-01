Militants del PSOE demanen la convocatòria immediata de primàries

n Representants de més de mig centenar de plataformes de militants del PSOE constituïdes per tot Espanya van consensuar a Madrid un manifest en què demanen la convocatòria «immediata» de primàries i congrés, per permetre que aquest procés estigui culminat al maig, per si hi ha avançament electoral.

El document va ser llegit per la seva portaveu estatal -i portaveu de la plataforma de Sevilla-, Nieves Hernández, davant d'unes cent persones reunides a la cafeteria de la Fundación Abogados de Atocha, després del que tots van corejar el lema «no és no» que va encunyar el dimitit Pedro Sánchez.

Les plataformes apel·len en el seu escrit a la «responsabilitat» de tots els membres del Comitè Federal perquè aprovi avui «sense més dilacions la convocatòria immediata del congrés, precedit de primàries, per acabar amb la situació d'interinitat» que, segons el seu parer, «debilita internament i externa» el PSOE.

També rebutgen que «es produeixi qualsevol decisió que impliqui l'aprovació» dels pressupostos generals de l'Estat per al 2017 i qualsevol mesura que «deixi al marge» del procés congressual i de primàries els militants del PSC. Després d'assegurar que representen «milers i milers» de militants de base que volen que se'ls «escolti», els presents van respondre amb una riallada unànime a la pregunta sobre unes declaracions del portaveu de la gestora, Mario Jiménez, assegurant que escolta «tota la militància».