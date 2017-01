La xarxa desmantellada tenia prop de 12.000 armes amb un valor d´uns 10 milions al mercat negre

L´organització criminal dedicada al tràfic d´armes desmantellada el passat dijous en una operació de la policia espanyola tenia al seu poder entre 10.000 i 12.000 armes –algunes d´elles actives i d´altres inutilitzades- amb un valor aproximat d´uns 10 MEUR al mercat negre. L´operatiu es va saldar amb cinc detinguts (quatre homes i una dona), entre ells un a Olot i la resta a les localitats de Liendo (Cantàbria) i a Galdakao i Guetxo (Biscaia). L´autoritat judicial ha decretat presó provisional sense fiança per a tres dels cinc arrestats. Als altres dos detinguts, els ha deixat en llibertat però amb les mesures cautelars de retirada del passaport i la prohibició de sortir de territori espanyol. L'operació té el seu origen en el seguiment que els investigadors van dur a terme de les armes que va utilitzar un terrorista en l'atemptat contra el museu jueu de Brussel·les al maig del 2014, en què van morir quatre persones pels trets d'un ciutadà de nacionalitat francesa i d'origen algerià.

L'activitat fonamental de l'organització consistia en l'adquisició de les armes a través de vies legalment establertes i posteriorment adquirir les peces necessàries per a la seva reactivació i posar-les en circulació de manera il·legal. Es venien a grups terroristes i membres de delinqüència organitzada. Per no aixecar sospites davant la policia, aconseguien les armes a través d'una empresa legal dedicada a la venda de material esportiu, però que, no obstant, mancava de la llicència necessària per a la venda d'aquest tipus de components. Els agents han localitzat a Guetxo un sofisticat taller per a la manipulació i reactivació d'aquestes armes amb tot el material necessari: mecanismes percutors complets, molles recuperadores, canons, cilindres, mecanismes de disparar i sistemes de tancament, etcètera....

Entre les armes trobades hi ha rifles d´assalt (CETME, BERGMANN), rifles BERETTA i diverses metralladores antiaèries amb capacitat per a fer caure aeronaus. A més, es van intervenir multitud de pistoles de les marques Astra, Star, Mauser, Browning i Wlather, i nombrosos revòlvers Smith and Wesson, entre d´altres marques conegudes. Les investigacions han revelat, a més, que la infraestructura i la capacitat de treball d´aquesta organització criminal era de tal magnitud que abastien d´armament, peces i recanvis a d´altres traficants d´armes d´Europa. Disposaven també d´una gran quantitat de peces fonamentals i essencials per al muntatge i reactivació d´armes que prèviament havien estat inutilitzades. La policia també va decomissar a l´organització uns 80.000 euros en efectiu resultat de les transaccions il·lícites investigades.