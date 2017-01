Troben 5 persones degollades en una casa d'universitaris a Costa Rica

La policia va trobar cinc persones degollades i una molt greu en un habitatge utilitzat per universitaris a Costa Rica, va explicar un portaveu del Ministeri de Seguretat Pública (MSP). Els cinc degollats, tres homes i dues dones no identificats, es trobaven dins d'una casa a Libèria (nord del país) utilitzada per un grup d'estudiants universitaris. A més, una dona amb una gran ferida al coll va ser traslladada a un hospital de la zona en estat molt greu. Pel que sembla, els veïns van escoltar forts sorolls i crits i van avisar la policia, que en arribar es va trobar amb els cadàvers i la dona agonitzant. La Policia va realitzar una recerca per la zona dels fets amb mitjans aeris i va decidir reforçar la vigilància a la propera frontera amb Nicaragua. A l'hora de tancar aquesta edició no es tenien més dades sobre el múltiple assassinat, i es procedia a iniciar una investigació del succés.