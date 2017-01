Troben vuit persones vives a l´hotel italià sepultat per l´allau

Els equips de rescat han trobat amb vida vuit persones a l'hotel del centre d'Itàlia que va quedar sepultat per una allau aquest dimecres, ha confirmat la subsecretària de Justícia, Federica Chiavaroli. "S'ha trobat vuit persones vives. Estan procedint a rescatar-los", ha declarat Chiavaroli, que ha afegit que "no se sap on" estan els supervivents ja que "cal considerar que l'hotel fins i tot qui el coneix, no el reconeix, i per tant és molt difícil" accedir-hi en l'estat actual, ha considerat.

Les tasques de recerca de la trentena de persones que s'estima que van quedar atrapades a l'edifici continuen a contrarellotge i sense interrupció. Aquestes vuit persones se sumen als dos supervivents que els efectius desplegats van rescatar en arribar a la zona, Giampiero Parete i Fabio Salzetta, que en el moment de l'allau es trobaven fora de l'hotel i que, refugiats en un cotxe, van ser els qui van donar la veu d'alarma.

Una de les dones ja ha estat traslladada a un hospital de la localitat de Pescara, pròxima a la zona i situada a la costa, mentre que els equips desplegats continuen retirant la neu i els enderrocs per extreure a la resta dels supervivents de l'interior de l'hotel Rigopiano, situat al poble de Farindola.

La tragèdia es va produir dimecres quan una allau de neu va sepultar a l'hotel, probablement ocasionada pels quatre terratrèmols de magnitud superior als 5 graus registrats aquesta setmana a la zona del centre d'Itàlia.

De l'interior de l'hotel han estat recuperats quatre cadàvers, segons dades de Protecció Civil.