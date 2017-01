Washington, fortificada amb barricades per a la presa de possessió de Donald Trump

Uns 28.000 uniformats formaran avui un sòlid dispositiu de seguretat durant la presa de possessió del nou president dels EUA, Donald Trump, en una Washington fortificada amb barricades per evitar atacs de «llops solitaris» amb camions com els de Niça i Berlín. El primer perímetre de seguretat tancarà un centenar de barris del cor de la capital nord-americana i deixarà tancats al trànsit prop de set quilòmetres quadrats i blindats els seus principals punts neuràlgics.

Al voltant d'aquest perímetre, que tindrà l'Esplanada Nacional com a epicentre, s'ha organitzat l'aixecament de barricades amb camions bolquets i de ciment, autobusos i altres objectes contundents per prevenir atacs amb vehicles contra la multitud com els ocorreguts en els últims mesos a Europa.

Activistes de diversa procedència es preparen per confluir el més a prop possible del perímetre de seguretat per tal d'expressar la seva protesta contra el nou president dels Estats Units. Desenes de milers de manifestants es desplaçaran a Washington per a la que s'espera que sigui una de les investidures presidencials més conflictives que es recorden des de les cerimònies que van obrir els segons mandats de George W. Bush (2005) i Richard M. Nixon (1973).

El president electe dels EUA va anunciar que ha seleccionat l'exgovernador de Geòrgia Sonny Perdue com a nou secretari d'Agricultura, l'últim nomenament que li quedava per completar el seu futur Govern.