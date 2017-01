Escòcia es mostra molesta perquè les autonomies no seran consultades

La ministra principal escocesa, l'independentista Nicola Sturgeon, va assegurar que la decisió del Tribunal Suprem del Regne Unit en relació al fet que les autonomies no han de ser consultades per activar el Brexit planteja «assumptes fonamentals» per a Escòcia. En una declaració, Sturgeon va admetre sentir-se «decebuda» pel dictamen i va puntualitzar que conté aspectes que van més enllà de la permanència d'Escòcia a la UE, en referència a la possibilitat de convocar en el futur un altre referèndum.

La ministra principal es va preguntar si, després d'aquesta resolució, «no seria millor» prendre el «futur» de la regió en les seves «pròpies mans». «S'està tornant cada vegada més clar que aquesta és l'elecció que Escòcia ha de prendre», va sentenciar.

El Partit Nacionalista Escocès (SNP), es va queixar que, «cada vegada més», la veu d'Escòcia no és escoltada dins el Regne Unit i només hi ha «retòriques buides» que s'estan protegint els interessos dels escocesos, en al·lusió a les promeses de la primera ministra Theresa May. En el referèndum del 23 de juny del 2016, Escòcia i Irlanda del Nord van votar a favor de continuar a la UE. Al setembre del 2014, els escocesos van rebutjar en un plebiscit la independència d'Escòcia del Regne Unit.

En els últims mesos, Escòcia ha demanat al Govern britànic que el Regne Unit no surti del mercat únic europeu, però la primera ministra ja va confirmar que té intenció de retirar-se d'ell a fi de poder controlar la immigració. L'SNP ja ha advertit que espera presentar fins a cinquanta esmenes al projecte de llei que vol presentar May.