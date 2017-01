Vint nens resulten ferits lleus en bolcar un autobús en una rotonda a Madrid

Vint nens d'entre 11 i 14 anys van resultar ferits lleus en bolcar un autobús escolar en una rotonda de Fuenlabrada, el conductor del qual va ser detingut després de donar positiu en consum de cocaïna i posteriorment posat en llibertat amb càrrecs. La Guàrdia Civil no ha tancat de moment la investigació sobre les causes de l'accident, però els primers indicis apunten a un excés de velocitat. També s'espera a que l'anàlisi de sang confirmi el positiu per cocaïna que va donar el conductor a la prova de saliva. Aquesta prova inicial només detecta el consum realitzat en les últimes sis hores.