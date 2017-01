Rajoy no preveu modificar el sistema del preu de la llum

El president del Govern, Mariano Rajoy, no preveu modificar el sistema de fixació del preu de la llum i confia que la meteorologia ajudi a una baixada d'aquesta tarifa en augmentar les pluges i el vent i, en conseqüència, l'energia procedent de les dues fonts. Rajoy es va referir al preu de l'electricitat en una entrevista a Onda Cero en què va explicar que les tarifes han tornat a les que existien el 2015 després d'un any 2016 especialment bo perquè, entre altres motius, hi va haver una baixada del preu del petroli i les condicions meteorològiques van acompanyar. En aquest sentit, va explicar que va poder utilitzar-se més l'electricitat procedent de l'aigua i del vent i això és més barat que produir electricitat a partir del gas.

La pujada que s'està vivint en els últims mesos va assenyalar que és conseqüència de l'augment del preu del petroli en un cent per cent, de la situació complexa de les centrals nuclears franceses, de la manca de pluges i de falta de vent.

Paral·lelament, el president del Govern va assegurar que no està seguint el judici pel cas Gürtel i va admetre que no sabia que el seu partit va demanar en el seu moment la nul·litat d'aquest procés. Rajoy va assegurar que no segueix aquest macrojudici perquè ha de governar i es dedica als assumptes que «realment importen als espanyols». A més, va afegir que ha decidit fer «el que diu el sentit comú», que és deixar als tribunals que actuïn.