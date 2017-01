La Diputació de València investiga si un funcionari no ha treballat en 10 anys

La Diputació de València investiga si el funcionari que dirigeix l'arxiu provincial, Carlos Recio, ha incomplert la seva jornada de treball en els últims deu anys. Segons va informar l'àrea d'Administració General i Transparència de la Diputació després d'una informació publicada per El Mundo, actualment no consta en el registre del servei de Personal «cap comunicat, escrit o informació oficial sobre les presumptes anomalies en la situació laboral» d'aquest empleat.

El diputat responsable del personal, José Ruiz, va explicar que consten els registres diaris de Recio en els controls biomètrics amb els quals es realitza el seguiment de les entrades i sortides dels empleats de la Corporació en els seus llocs de treball.

No obstant això, després de conèixer que Recio admet no treballar des de fa deu anys per un lloc de responsabilitat pel qual cobra prop de 50.000 euros a l'any, el diputat responsable de l'àrea de Personal va ordenar l'obertura d'un expedient informatiu, que comptarà amb un instructor i un secretari per demanar informació i, si s'escau, exigir les responsabilitats oportunes.

El treballador la presència del qual en el seu lloc de treball s'ha posat en qüestió va accedir al càrrec el 2006, sota la presidència llavors de Fernando Giner (PP). «Una vegada finalitzat l'expedient informatiu, si així es considera, s'obririen els expedients disciplinaris que fossin necessaris», va explicar el cap de gabinet del diputat, José Luis Aragón.