La incompatibilitat de Monedero en una universitat, anul·lada

El Jutjat Contenciós-Administratiu número 15 de Madrid va declarar nul·la per considerar-la «contrària a dret» la resolució en la qual la Universitat Complutense de Madrid va denegar a Juan Carlos Monedero la compatibilitat per a dedicar-se a la consultoria política i econòmica. El jutjat va retornar l'expedient a la Complutense perquè dicti una nova resolució sobre la compatibilitat de les activitats privades de Monedero -fundador de Podem- amb la seva condició de professor titular a temps complet d'aquest centre.

La denegació de la compatibilitat va derivar en l'obertura d'un expedient a Monedero que es va saldar el juliol de 2016 amb un sanció de sis mesos de feina i sou per falta molt greu. El jutge Eusebio Palacios recorda que Monedero va renunciar a part del seu complement específic per poder compatibilitzar la funció pública amb la privada i, a partir d'aquí, considera que «no hi ha cap raó» per negar-li aquesta compatibilitat. Afegeix que no està subjecte a les excepcions que preveu la llei (ser alt càrrec o ocupar un nivell 29 o 30 en l'administració) i que l'obstacle que va esgrimir la Complutense per denegar-li la compatibilitat va ser derogat el 2012.

En qualsevol cas, el jutge retorna l'expedient a la universitat perquè es pronunciï de nou sobre la petició de l'exdirigent de Podem, d'acord amb el nou marc legal i prèvia renúncia de Monedero a l'excés del 30% sobre el seu complement específic. I destaca que hi ha exemples a altres universitats (esmenta les d'Alacant i Cartagena) de resolucions favorables a la compatibilitat en casos similars amb independència de si els sol·licitants són empleats a temps complet o parcial.