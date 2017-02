L'exdirector general de la Guàrdia Civil serà conseller de Red Eléctrica

Red Eléctrica de España (REE) va nomenar nou conseller independent de la societat el polític popular Arsenio Fernández de Mesa, que va ser director general de la Guàrdia Civil fins al passat mes de novembre. El nomenament es produeix fins que es reuneixi la Junta General d'Accionistes de la companyia per tal de cobrir la vacant existent després de la dimissió d'Agustín Conde.

En un comunicat, Red Eléctrica va assegurar que Fernández de Mesa ha estat considerat «idoni» per al càrrec, atesa la seva experiència i coneixements en matèria de seguretat integral, condicions que també reunia Agustín Conde i que «són fonamentals» per a la companyia.

La sortida de Conde, que exercia com a conseller independent de Red Eléctrica, va ser acceptada per la societat el 29 de novembre de 2016, va assenyalar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El president de Ciutadans, Albert Rivera, considera que haver «col·locat» com a conseller de Red Eléctrica Fernández de Mesa és un «cop de dit en tota regla». Rivera va assenyalar que el seu grup demanarà explicacions al Govern pel nomenament de Fernández de Mesa com a conseller independent d'una empresa participada públicament i va demanar «endurir» el règim d'incompatibilitats dels que han estat càrrecs públics.

El president de Ciutadans va afirmar que es tracta de «tics de la vella política», així com va retreure al PP i al PSOE que no hagin après que el que els espanyols han demanat a les urnes no és només un canvi de fons sinó també de formes. Quan s'acaba l'etapa política, va ironitzar Rivera, «no passa res. És necessari buscar feina sense que el Govern et col·loqui en algun lloc».



«Una decisió empresarial»

Per part seva, el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, va assegurar que el nomenament respon exclusivament a una «decisió empresarial». El ministre va emetre aquesta curta resposta en ser preguntat pel nomenament de Fernández de Mesa als passadissos del Congrés.