La Fiscalia afirma que la nena de 13 anys d´Almeria no va exercir la prostitució

La Fiscalia d'Almeria va informar que la nena de 13 anys que va ser rescatada en una operació de la Policia Nacional a la capital d'Almeria, en la qual va ser detinguda la seva mare, realitzava tasques de servei domèstic però no exercia la prostitució. Fonts del Ministeri Públic van assenyalar que de les diligències practicades «no es dedueix que la mare animés la nena a prostituir-se» o l'oferís per mantenir relacions sexuals, sinó que el que volia és que tornés amb aliments, alcohol i tabac. També van explicar que la menor era contractada per a realitzar treballs de servei domèstic i que la seva progenitora, que pateix una forta addicció a l'alcohol, li exigia que li portés begudes etíliques, tabac i menjar, perquè, si no, la trobava a la casa i li pegava.

En aquest sentit, van aclarir que la mare, a la qual el Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria ha imposat ordres d'allunyament respecte la nena i un altre fill de 9 anys, està sent investigada pels delictes de maltractaments i abandonament de menors. Sobre J.M.S.P., l'home de 59 anys que va ingressar a la presó per un presumpte delicte d'abusos sexuals, la Fiscalia de Almeria va assegurar que no va arribar a consumar cap tipus de relació sexual amb la víctima.