Rajoy manté Cospedal a la Secretaria General i tria Martínez-Maillo per coordinar el PP

El líder del PP, Mariano Rajoy, va decidir mantenir María Dolores de Cospedal com a secretària general del partit i va triar Fernando Martínez-Maillo per ocupar el càrrec de coordinador general i responsable electoral i d'organització. Rajoy va anunciar els noms triats per al nou comitè executiu nacional i també va confirmar en els seus llocs tots els membres del comitè de direcció, de manera que manté com a vicesecretaris Javier Arenas, Javier Maroto, Pablo Casado i Andrea Levy. «Són els que hi havia, no els he canviat. Ho han fet bé, i en aquesta vida es canvia el que no funciona, el que funciona no», va destacar el president del Govern després d'anunciar la seva decisió.

Va ser al final del seu discurs quan el líder del PP va revelar tots els noms, primer dels vocals del seu proper comitè executiu nacional i després dels membres del seu comitè de direcció, per completar la llista dels elegits amb els que també formaran part de la Junta Directiva Nacional, el màxim òrgan del partit entre congressos.

Quan va anunciar el nom de Cospedal, el plenari del congrés va ovacionar la secretària general, que es va posar dreta per agrair l'aplaudiment i amb prou feines podia contenir l'emoció. Després va confirmar Rajoy el que al PP s'esperava des de fa temps, la designació de Fernando Martínez-Maillo com a coordinador del partit mantenint les responsabilitats de vicesecretari d'Organització i Electoral.

Tot seguit, el president va confirmar que manté també la resta dels seus vicesecretaris, tant el veterà Javier Arenas, que seguirà sent responsable de política autonòmica i local, com els altres tres que van entrar al costat de Maillo fa vint mesos. D'aquesta manera, Maroto continua com a vicesecretari de política social, igual que Pablo Casado, de responsable de Comunicació, i Andrea Levy, a càrrec de l'àrea d'Estudis i Programes.

Rajoy va assegurar que ha intentat «harmonitzar experiència amb novetat», encara que sempre amb un «llistó molt alt en capacitat». Va assenyalar que li hauria agradat incloure «molts més», però la xifra la limiten els estatuts. «És una llista molt difícil, però he de fer-la», va afegir.

El candidat a presidir novament el PP va defensar la unitat del seu partit perquè és «democràtic i totes les veus compten», i perquè sap «integrar les diferències en un projecte comú». Rajoy va defensar que el que atrau cada vegada més gent al PP és precisament que està cada vegada «més unit».

No és que no hi hagi diferències, va explicar, sinó és que aquestes diferències les inclou el Partit Popular en un projecte en el qual tots se senten identificats, com ha succeït en aquest congrés, a les ponències del qual s'han presentat 4.000 esmenes. «A veure quin partit presenta 4.000 esmenes al seu congrés nacional», va postil·lar.

Perquè la «veritable unitat» es troba en «la unitat del projecte», de manera que el PP que vol liderar novament és «el mateix» per als seus regidors i per als seus ministres, «per a Astúries i per a les Canàries», en suma, «el mateix per a tot Espanya», va dir.

«Sé el que suposa ser president del PP. Ho he estat i ho sóc. Ha estat i és un enorme honor. He donat tot el que he pogut. Avui vull dir-vos que estic en condicions de dir que encara puc donar molt més i estic absolutament convençut», va destacar.

El candidat a presidir novament el PP va fer també una crida als comandaments autonòmic i provincials del seu partit perquè celebrin els seus respectius congressos de renovació abans de l'estiu.