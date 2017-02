La sentència de Nóos es coneixerà aquest divendres al migdia

L'Audiència de Palma notificarà aquest divendres al migdia la sentència del cas Nóos, que determinarà l'absolució o condemna de la infanta Cristina, el seu marit, Iñaki Urdangarin, i les altres 15 persones que van compartir amb ells la banqueta de els acusats.

Una mica més d'un any després que comencés l'històric judici, es coneixerà el desenllaç, no definitiu perquè hi ha la possibilitat de presentar recurs, d'un procés en el qual es va jutjar la presumpta trama ordida per beneficiar amb fons públics a entitats creades per Urdangarin i el seu exsoci, que van percebre uns 6 milions de diverses administracions públiques, així com el suposat pla posterior per defraudar Hisenda.

Les tres jutges del tribunal, Samantha Romero, Elionor Moyà i Rocío Martín, no han arribat a esgotar el termini que va concedir el Tribunal Superior de Justícia de Balears a la primera d'elles, exonerat fins al pròxim 31 de març del repartiment d'altres assumptes, perquè es dediqués només a redactar la sentència.

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha anunciat que la decisió serà traslladat a les parts al migdia mitjançant el sistema telemàtic de comunicació judicial, Lexnet, i la sentència completa serà notificada a la seu de l'Audiència a Palma. Les condemnes que demanen les sis acusacions van des dels 107 anys que sumen les que reclama la Fiscalia Anticorrupció als 192 del sindicat Mans Netes. La petició de condemna més alta és la d'aquest sindicat per a Urdangarin: 26 anys i 6 mesos de presó.

Urdangarin s'enfronta a una petició de condemna de 19 anys i 6 mesos de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, prevaricació, frau, estafa, falsedat, dos delictes contra Hisenda i blanqueig. La seva esposa, la infanta Cristina, només se l'acusa Manos Limpias, que demana per a ella una condemna de 8 anys de presó per col·laboració en dos delictes fiscals, mentre que la Fiscalia només la considerava responsable a títol lucratiu per un import de 587.413 euros.

Entre els principals acusats figuren també el soci d'Urdangarin, Diego Torres, presumpte autor de delictes de prevaricació, frau, tràfic d'influències, malversació, contra Hisenda, falsedat, estafa, falsificació i blanqueig, per a qui la Fiscalia ha demanat 16 anys i mig de condemna i Mans Netes 22 anys i mig.

L'expresident del govern i del PP balear i exministre de Medi Ambient, Jaume Matas, acusat de delictes de malversació (en concurs amb prevaricació i falsedat) i frau presumptament comesos per contractar amb Nóos al marge de la legalitat, afronta peticions de condemna de 5 anys per part de la Fiscalia i l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de Balears, i de 11 per part de Mans Netes.

La resta d'acusats són Ana María Tejeiro, dona de Torres; el seu germà Marc Antoni Tejeiro, comptable de l'Institut Nóos; l'assessor fiscal Salvador Trinxet; l'exdirector general d'Esports de Balears José Luis "Pepote" Ballester; l'exdirector de la fundació Illesport Gonzalo Bernal; l'exdirector de l'Institut Balear de Turisme, Juan Carlos Alía; i l'exsecretari d'aquesta mateixa institució Miguel Ángel Bonet.

També van ser jutjats el exvicealcalde de València Alfonso Grau; l'exsecretari de Turisme de la Comunitat Luis Lobón; l'exdirector de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) de València José Manuel Aguilar; el també exdirector de CACSA Jorge Vela; la exresponsable jurídica d'aquesta societat pública, Elisa Maldonado; i l'exconsellera delegada de la candidatura Madrid 2016, Mercedes Coghen. Romero no esgotarà tot aquest temps