La Justícia francesa demana aixecar la immunitat parlamentària de Le Pen

Els problemes judicials de la líder ultradretana Marine Le Pen van concentrar tota l'atenció a la campanya presidencial francesa, després que es conegués que els magistrats han demanat que s'aixequi la seva immunitat parlamentària per poder interrogar-la sobre uns presumptes llocs de treball ficticis. La notícia va provocar en un primer moment sorpresa en el seu partit, el Front Nacional (FN), que finalment va optar per minimitzar-la i inscriure-la dins de la dinàmica «normal» d'una investigació que, van assegurar, persegueix tacar la imatge de la candidata per impedir la seva arribada a l'Elisi.



La immunitat com a eurodiputada li ha permès fins ara a Le Pen no acudir a les convocatòries policials i judicials en el marc de les indagacions sobre el pagament amb fons del Parlament Europeu a assistents parlamentaris que presumptament treballaven per al FN. Els magistrats, que també van sol·licitar aixecar la immunitat d'una altra eurodiputada ultradretana, Marie-Christine Boutonnet, han imputat ja dos col·laboradors del partit.



Marine Le Pen ja va ser sancionada a l'Eurocambra per aquests llocs de treball -pel quals li han embargat el seu sou de diputada europea-, però la justícia francesa investiga des de març de 2015 si hi ha també delicte en l'àmbit nacional.



La notícia es va donar a conèixer en un moment en què Le Pen registra una tendència a la baixa als sondejos, que ja no donen per segura la seva presència a la segona volta de les presidencials del 7 de maig. Fins ara, els problemes judicials de la líder ultradretana, que té oberts sis fronts als tribunals, no semblaven afectar el seu suport electoral i totes les enquestes la situaven com a guanyadora de la primera volta del dia 23.



Però en l'últim mes les enquestes registren una tendència a la baixa i la seva diferència amb els altres tres principals favorits, el socioliberal Emmanuel Macron, el conservador François Fillon i Jean-Luc Mélenchon se situa ara en poc més del marge d'error dels sondejos.



Segons la mitjana d'onze grans instituts demoscòpics, Le Pen i Macron, la tendència del qual també és de clara baixada, se situen ara per sota del 23% d'intenció de vot, mentre que Fillon i Mélenchon ascendeixen i es col·loquen, respectivament, amb el 19,5% i el 18,1%.



Segons el vespertí Le Monde, el nerviosisme és creixent en l'equip de campanya de Macron, a qui els sondejos atribueixen l'electorat més volàtil.